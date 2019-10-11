Özel Klinik 19’a görkemli açılış töreni

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Özel Klinik 19 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için açılış töreni düzenlendi.

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi (Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu altı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Özel Klinik 19’un açılışına Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak’ın açılış duasının ardından davetliler Özel Klinik 19 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni gezerek bilgi aldı.

Açılışta davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Dt. Ali Okan Sular ve Dt. Gözde Sular tarafından Çorum’a kazandırılan 5 yıldızlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 24 saat hizmet veriyor.

A tipi Poliklinik olma özelliği taşıyan Özel Klinik 19, uzman diş hekimleri ile kapsamlı diş muayenesi, çeşitli diş bakımı, cerrahi prosedürler ve estetik diş hizmetleri sunuyor. Özel Klinik 19, gerek donanımı, gerekse de hizmet kalitesiyle Çorum’da ağız ve diş sağlığı konusunda boşluğu gidermeyi hedefliyor.

Ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda kapsamlı diş tedavisinin yapıldığı Özel Klinik 19, Son teknoloji cihazlar ve dünya markası ürünler kullanarak tedavilerde 5 yıl garanti veriyor.