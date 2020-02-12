Radyoloji uzmanı İskilip’te göreve başladı

HURŞİT BOZKURT

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Enes Gürün İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’nde göreve başladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Enes Gürün, uzmanlık ihtisasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Hastane sitesinden yapılan duyuru da Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Enes Gürün için 511 05 05 /10 04 nolu telefonlardan bilgi ve randevu alınabileceği duyurulurken, gerçekleştireceği işlemler şu şekilde sıralandı;

Biyopsiler : * İİAB (Troid, Lenf Nodu) * Parasentez, Torasentez * Meme, Kitle Biyopsi * Yumuşak Doku Biyopsileri * Abse Drenajı * Karaciğer BiyopsiUltrasonnografiMamografiBilgisayarlı TomografiDopler * Portal Dopler - Renal Dopler * Alt-Üst Ekstremitede artelyel Dopler * Renal Dopler * Abdominal Aorta Dopler