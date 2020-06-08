Romatoloji uzmanı göreve başladı

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Romatoloji Uzmanı Mine Kantar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı.

Çorum halkının hasretle beklediği branşlardan biri olan Romatoloji Polikliniği, nihayet uzmanına kavuştu. Romatoloji Uzmanı Mine Kantar dün itibariyle hasta kabulüne başladı.

MİNE KANTAR KİMDİR?

Romatoloji Uzmanı Mine Kantar, 1987 yılında Adapazarı’nda doğdu.

İlk ve ortaöğrenimin ardından 2010 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nü 2015 yılında tamamladı. Romatoloji yan dal uzmanlığını ise 2020 yılında alarak Çorum’da göreve başladı.

ROMATOLOG KİME DENİR?

Romatizma hastalıkları ile iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık, romatoloji bilim dalının uzmanlık alanına giriyor.

Romatoloji kliniklerinde görev yapan Romatoloji Uzmanları; 6 yıl tıp eğitiminin ardından 4 yıl iç hastalıkları ve 3 yıl fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya 3 yıl romatoloji uzmanlığı eğitimleri alır.

Vücutta istemli hareketlerin gerçekleştirilmesinde görevli olan kemik ve eklemlere ilişkin hastalıklar, yumuşak doku hastalıkları, otoimmün hastalıklar, genetik bağ dokusu hastalıkları ile vücutta hareket kısıtlılığı, ağrı, şişkinlik ve şekil bozukluğuna neden olan her türlü hastalığın tedavisinde romatoloji kliniklerinden destek alınır.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Romatoloji polikliniği tıpta ileri uzmanlık gerektiren poliklinik olduğundan, Alo 182 veya internet (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) üzerinden direkt randevu alınamaz.

Öncelikle İç Hastalıkları (Dahiliye) ve Fizik Tedavi bölümünde muayene ve tetkik olunması gerekir. Yapılan muayene ve tetkik sonucunda, hekim tarafından uygun görülen hastalar, sisteme kaydedildikten sonra Romatoloji Bölümü’ne ‘Yeşil Alan’ açıldıktan sonra Alo 182 veya internet (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) üzerinden randevu alabilirler.

Konuyla ilgili detaylı bilgi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınabilir.