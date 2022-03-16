Sağlık Bakanlığı Çorum’da 103 personel alacak

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlarda mülakat yapılmayacağını duyurdu.

Bu kapsamda Çorum’da 38 temizlik görevlisi, 16 güvenlik görevlisi, 19 klinik destek elemanı, 3 şoför, 8 elektrikçi, 3 inşaat boyacısı, 1 marangoz, 7 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 5 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı olmak üzere İŞKUR üzerinde toplam 103 kişi alınacak.

10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında ise KPSS puanı belirleyici olacak. 5 bin 175 hemşire, 800 ebe ve 3 bin 293 sağlık çalışanları alınacak. Başvurular 22 Mart'a kadar ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

''Mülakat sınavı yapılmamaktadır''

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlara yönelik açıklamasında mülakat sınavının yapılmayacağını belirtti.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KİŞİ ALINACAK?

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak

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