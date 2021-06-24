Sağlık Bakanlığı’nda diş hastanesi istişaresi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ı ziyaret etti. Ziyarette diş hastanesinde gelinen son nokta görüşüldü.

Rektör Öztürk, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hamdi Topal ile Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Sabahattin Aydın‘ı ziyaretimizde Bakanlığımız ve Üniversitemiz arasında başarılı bir şekilde yürütülen afiliasyon ile diş hastanesi sürecini görüşerek değerli görüş ve tavsiyelerini aldık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 17:44