Sağlık çalışanları fedakarlıktan geri durmuyor

EROL TAŞKAN

Halk Sağlığı ekipleri, korona aşısıyla ilgili çalışmalarında sınır tanımıyor.

Hastalıklarından dolayı herhangi bir sağlık kuruluşuna gelemeyen yaşlı hastaların evlerine kadar giden ekipler, yaşlı hastaların aşılarını yapıp dualarını alıyor.

Mecitözü Çitli Köyü’ne giderek, kronik hastalığı ve ortopedik rahatsızlığı nedeniyle yatalak durumda olan Meryem Ercan’ı evinde ziyaret eden ekipler, yaşlı kadının aşısını yaptı.

Evine kadar gelinmesinden duyduğu memnuniyetini teşekkür ve dualarla dile getiren yaşlı kadın, “yavrularım” diye hitabettiği sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Pandemi süreci başladığı günden bugüne kadar, her türlü zorluğa göğüs gererek canları pahasına mücadelenin ön saflarını bir an olsun yalnız bırakmayan sağlık çalışanları, milletin gönlündeki müstesna yerini korumaya devam ediyor.

Pek çok ülkenin yetersiz kaldığı aşı çalışmasında, yaşlılar için köy kent demeden yola revan olan sağlık ekiplerinin varlığı ve fedakarlığı bir kez daha gönülleri fethetti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 19:48