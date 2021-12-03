Sağlık çalışanlarından alkışlı protesto!

FATİH BATTAR

Çorum’da sağlık çalışanları, sağlık emekçilerinin tümünü kapsamayan ek gösterge ve maaş artışına alkışlarla protesto etti.

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulunda teklife eklenerek kabul edilmiş, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı kabul edilmişti.

Zammın bütün sağlık çalışanlarını kapsamaması nedeniyle ülke genelinde grev ve iş yavaşlatma eylemi yapılırken, Çorum’da da Türk Sağlık Sen Çorum Şubesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eylem gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök;

“Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımızda olamaz bizim itirazımız sağlık çalışanlarının bu artıştan kapsam dışında bırakılmasınadır. Çünkü tüm sağlık çalışanları ekonomik sıkıntı yaşamaktadır diyerek başladığı konuşmasında “Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar, Tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar, Kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanları, Bugün burada ayrımcılığı, Yaşadığımız ekonomik sorunların görmezden gelinmesini, Haksızlık yapılarak hekim dışı sağlık personeline zam verilmemesine tepki koymak için toplandık. Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımızda olamaz bizim itirazımız sağlık çalışanlarının bu artıştan kapsam dışında bırakılmasınadır. Çünkü tüm sağlık çalışanları ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir.” dedi

HAKLI TALEBİMİZ TÜM ÇALIŞANLARA ZAM

Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılması gerektiğini kaydeden Gök; “Dün bir günde hem açıklanıp hem de TBMM’den geçirilen düzenleme eksiktir. Acil olarak yeniden değerlendirilmelidir. Tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Lafa gelince sağlık hizmetleri ekip işidir, hepsini alkışlıyoruz demekle olmuyor. Külfette ortak oldukları gibi bir hak verilirken de adaletli davranılmalıdır. Çalışma barışını bozarak, Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını yok sayarak zamda adaletsizlik yaparak bir milim ilerleme sağlanmaz aksine sağlık hizmetlerine bu tür işler zarar verir.” şeklinde konuştu.

KAZANANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Haklarını alana kadar tüm sağlık çalışanları ile birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Gök;

“Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Zam tüm sağlık çalışanları, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm mesai arkadaşlarımız için yapılmalıdır. Aksini kabul etmemiz, onaylamamız mümkün değildir. Yapılması gereken tek şey, tüm sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artıştır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde vermelidir.” ifadelerini kullandı