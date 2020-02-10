Sağlık hizmetlerine şefkat katıyorlar

EROL TAŞKAN

Başarılı sağlık hizmetleriyle Çorum’un güzide kuruluşları arasında yer alan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, her alanda kaliteyi yakalamak ve hastalarına sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merhamet ve şefkat konularının derinlemesine ele alındığı bir konferansa ev sahipliği yapan hastane yönetimi, tedavi kalitesi kadar şefkat ve merhamet duygularına da verdiği değeri gözler önüne serdi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur tarafından "Sağlık ve Merhamet-Şefkat" konulu eğitim verildi. Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek'in yanı sıra hastanede görev yapan sağlık personelleri de katıldı.

Sağlık alanında merhamet ve şefkat ile ilgili önemli konulara değinilen eğitime gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Okur, insan hayatının her anını kapsayan değerlere verilen önem ve hassasiyet nedeniyle Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'ye de teşekkür etti.

Tüm insanlığın ihtiyacı olan merhamet ve şefkat duygularının, hastalıklarla mücadele eden insanlar için daha da vazgeçilmez ihtiyaç ve değerler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Okur, tıbbi bilgi, deneyim ve son teknoloji cihazlarla donatılmış sağlık kurumlarının, şefkat ve merhamet duyguları gibi değerlerle bütünleşmesinin, hastaların insana yakışır düzeyde hizmet alarak, sağlığına kavuşmasını daha da değerli hale getireceğini söyledi.