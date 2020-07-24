Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Koronavirüs’ açıklaması

FATİH BATTAR

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Çorum’da bazı basın yayın organlarında yayınlanan vaka sayılarına ilişkin bir açıklama yaparak halkın Sağlık Bakanlığı ve Çorum Valiliği tarafından açıklanan veriler dışında resmi olmayan açıklamalara itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.

Koronavirüs hastalığı ile ilgili salgının başladığı ilk günden itibaren Çorum’da tüm sürecin Bilim Kurulu ve ilgili Bakanlıkların direktifleri doğrultusunda Çorum Valiliği’nce hassasiyetle takip edildiğini belirten Sobacı; “Özellikle Haziran ayı başından itibaren iller arası seyahat yasağının kalkması ile birlikte bir çok Anadolu şehrinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarında belirgin bir artış yaşanmıştır. Vakaların büyük çoğunluğunun, ilk tespit edilen vakanın çevresinde yapılan temaslı taraması sonucu ortaya çıktığı, aile içi ve akrabalar arası yoğun bir bulaştırıcılığın söz konusu olduğu görülmektedir. Bu gerçeklerden hareketle, salgın riski ortadan kalkana kadar geleneksel alışkanlıklarımıza bir müddet ara vermek, ziyaretlerimizi uzaktan ve gerektiğinde teknolojik imkanlardan yararlanarak yapmak bizim için en sağlıklı yöntem olacaktır.” dedi

Yeni tespit edilen vakalarda yaş ortalaması düşüş eğilimi gösterdiğini ve buna bağlı olarak yoğun bakım hasta sayılarında da ciddi azalma olduğunu aktaran Sobacı; “Ancak bu hastalığın özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için büyük bir risk olarak karşımızda durmakta olduğu gerçeği gözden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar kendilerini çok iyi izole etmeli, bizler toplumsal olarak öncelikle kendi sağlığımız konusunda, daha sonra da özellikle bahsettiğimiz bu riskli gruplara karşı duyarlılığımızı en üst düzeyde tutmalı ve bu sürece en iyi şekilde destek vermeliyiz.

Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında çıkan ilimizde vaka sayılarını konu edinen haberlerle ilgili olarak; öncelikle salgın hastalıklarla ilgili verilerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, verilerin Halk Sağlığı Uzmanlarınca değerlendirilip, analiz edilip yorumlanması gereken bilimsel ve teknik bir husus olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimiz tarafından duyurulan veriler ve uyarılar haricinde resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir.

Daha önce belirttiğimiz gibi, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve temizliğe dikkat etmek salgının seyrini belirleyen en önemli tedbirlerdir. Toplumsal olarak bu tedbirlere riayet edildiği takdirde bizim için her yer güvenli olacak, tedbirsiz davranıldığı sürece de dünyada hiçbir bölge güvenli olamayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 10:39