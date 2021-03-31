Sağlık yatırımlarını görüştüler

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Çorum’da yapılması planlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları ele alındı. Edinilen bilgilere göre ziyarette Onkoloji Merkezi ve eski hastanenin son durumu da görüşüldü. Milletvekillleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Onkoloji Merkezi ve eski hastanenin son durumu hakkında Bakan Koca’ya bilgi verirken, iki projenin hızlandırılması için destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Koca da Ceylan ve Kaya’ya iki projenin tamamlanması için sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı.