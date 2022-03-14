Sağlıkçılar Tıp Bayramı’nı kutluyor

FATİH BATTAR

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Hastane ve Elitpark Hastanesi’nin çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Tören kapsamında bir konuşma yapan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, son zamanlarda sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekerek; “Özellikle son yıllarda sağlığın şiddet kelimesiyle birlikte anılması hepimizi üzen ve derinden yaralayan bir hadise haline gelmiştir. İnsanı yaşatmak adına bu kutsal mesleği icra eden tıp mensuplarına karşı saygısızlığın, hakaretin ve şiddetin hiçbir şekilde gerekçesi ve mazereti yoktur. Bu mesleğin onurunu korumak, sağlık görevlileri kadar aynı zamanda tüm toplumun görevi ve ortak sorumluluğudur.Bu ortak saygı ve sorumluluk duygusu altında tüm sağlık çalışanlarımızın haklarının korunup gözetildiği, tüm halkımızın da hastalıklardan uzak, sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik duyguları içerisinde hep birlikte nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun.” dedi.