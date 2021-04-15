Sobacı'nın görev süresi 14 Temmuz'a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanlığı aralarında Çorum'un da bulunduğu 17 ilde görev yapan sağlık idarecilerinin sözleşme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

14 Nisan itibariyle görev süresi dolan Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı'nin görev süresi 14 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada;

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Bakanlık Makamından alınan 14.04.2021 tarihli ve 143 sayılı alınan onay çerçevesinde, 17 ilde hitam tarihi 14.04.2021 olan İl Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan yardımcısı, Uzman, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcılarının sözleşme ve görevlendirme hitam tarihi 14.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır." denildi

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 12:08