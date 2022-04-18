Tabip Odasının yeni yönetimi belli oldu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Tabip Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı hafta sonu gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren kongrenin birinci günü olan Cumartesi günü genel kurul, ikinci günü olan Pazar günü ise seçimler yapıldı.

Cumartesi günü yapılan genel kurulun divan başkanlığını Özgür Koçak yaparken, divan üyeliğini ise İlker Uzeli ile Eşref Şenay yaptı.

Genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları ve 2022-2023 dönemi tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

Pazar günkü toplantıda ise yeni yönemde görev alacak yönetim kurulunun seçimine geçildi.

Seçimde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak ile Dr. İlker Uzeli başkanlığında oluşturulan iki liste yarıştı.

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu listesinde Veli Nayman, Aziz Cengiz, İlker Uzeli, Dilek Yalçın Kalkan, Musa Ekici, Remzi Can Fakıoğlu, Dilek Yalçın Kalkan, Eşref Şenay, Engin Karataş ve Derya Yapar yer aldı.

Çarşamba günü yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında yeni oda başkanının yönetim kurulu üyeleri tarafından seçileceği belirtildi.