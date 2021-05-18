‘Tam kapanmada vaka sayımız %75 düştü’

Tam kapanma sürecinin dün itibariyle sona ermesinin ardından süreci değerlendiren Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da vakaların iki hafta içinde %75 düştüğünü açıkladı.

İki haftalık tam kapanma dönemi içerisinde Çorum’da etkin bir şekilde denetim gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, denetim faaliyetleri, vatandaşların uyumlu davranışları, sürdürülen aşılama ve filyasyon çalışmaları ile vaka sayılarının yaklaşık % 75 oranında düştüğünü söyledi.

İKİ HAFTADA 10 BİN KİŞİ DAHA AŞILANDI

Tam kapanma süreci içerisinde aşılama faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü ve bu dönemde yaklaşık 10 bin kişinin aşılandığını aktaran Vali Çiftçi; “Bugün itibari ile ilimizde ilk doz aşılarını yaptırmış olan vatandaşımız sayımız 122 bin olup, ilimizde uygulanan toplam aşı doz sayısı 220 bine yaklaşmıştır. Aşılama oranları arttıkça hastalanma ve yoğun bakıma yatış oranlarımız hızla düşüş göstermektedir. İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın % 82’sinin aşıları yapılmıştır. Başta 65 yaş üzeri olmak üzere aşı sırası gelen vatandaşlarımız randevu almak suretiyle aşılarını bir an önce yaptırmaları öncelikle kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir.” dedi

104 KİŞİYE CEZA

Tam kapanma döneminde yapılan denetimleri de açıklayan Çiftçi;

“Tam kapanma döneminde yapılan denetimlerde; 3.719 işyeri, 1.027 market (market, Süpermarket, Zincir market), 4.162 özel araç, 1.329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9.571 kişi denetlenmiştir. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 104 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Tam kapanma döneminde il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla mahalle esnafından temin edilen ürünlerle oluşturulan 1.221 yardım kolisi Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız koordinesinde oluşturulan Vefa Destek Gruplarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Ayrıca bu dönemde Vefa Destek Gruplarımızca sokağa çıkamayacak kadar yaşlı ve ağır hasta 536 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Gelinen bu aşamada bu kazanımların sürdürülebilir olması ve tam normalleşme ile özlediğimiz eski günlerimize kavuşabilmemiz için maske, mesafe ve temizlik kriterlerinden oluşan kişisel koruyucu tedbirlere riayet etmemiz, kalabalık ortamlardan ve etkinliklerden uzak durmamızın yanı sıra bu gün için salgınla mücadelede en etkin silah olarak tabir edilen aşılama faaliyetlerine de hız vermemiz gerekmektedir. 17 Mayıs tarihinden itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde de vatandaşlarımızın maske, temizlik ve mesafe kurallarına azami derecede uymaları hepimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde aşılamanın da devam etmesi ile birlikte millet olarak bu musibetin hakkından geleceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 12:04