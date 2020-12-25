‘Tedavide eksiklik söz konusu değil’

Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, yerel bir gazetede ‘48 Yaşındaki Covid-19 Hastası Milletvekiline Adeta Yalvarmış’ başlığıyla yapılan haber hakkında açıklama yaptı.

Haberin ve hasta ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dr. Sobacı, şu açıklamayı yaptı:

“49 yaşında Astım +Hipertansiyon + tip2 Diyabetes Mellitus tanısı olan erkek hasta 03.12.2020 gününde covid polikliniğinde yapılan PCR testi sonucu pozitif çıkmış olup, 04.12.2020 de tedavi ve tahlilleri sonucu tedavisi planlanarak hastalık şikayetlerinin artması halinde tekrar acile başvurması önerileriyle evinde tedavisine başlanmıştır.

08.12.2020’de astım nefes darlığı öksürük şikayetlerinde artma sonucu tekrar acile başvuran hastaya yatış önerilmiş, kabul eden hasta covid servise yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Daha sonra hasta yoğun bakım servislerine alınarak güncel tedavi ve solunum cihazında destek tedavisi devam ederken, tedaviye yanıt vermeyerek 16.12.2020 de vefat etmiştir.

Haberde, hasta mesajlarında ifade edildiği gibi hemşire bakımlarında aksama kesinlikle söz konusu değildir. O mesaj akabinde aynı saatte hastane yönetimi bilgilendirilmiş olup, nöbetçi sağlık personelinden de bilgi alınmıştır. Mevcut haberde mesaj sonrası bile ilgilenilmediği iddiası gerçekleri yansıtmamakta olup hemşiresinin bir saattir yanından çıkmadığı, rutin tedavilerinin aksatılmadığı, hatta hemşiresinin vakit bulup yemek dahi yemediği bilgisine ulaşılmıştır. Hastalığın bulaştırılıcılığı nedeniyle servislerde kapıların kapalı tutulması personelin hastalıktan etkilenmemesi amacıyladır. Hasta odalarında hemşire çağrı butonu ve iç hat mevcut olup hastaların rahatlıkla ulaşabileceği konumdadır.

Covid 19 hastalarının yoğun oksijen tedavisi nedeniyle boğaz mukozasında kuruma söz konusu olabilmektedir. Hastane yönetimi olarak sıvı ihtiyaçları hassasiyetle giderilmektedir. Tüm hastalara günlük yemeklerde verilen suyun yanında litrelik sular bırakılmaktadır. Tedavisinde damar yolu ile sıvı uygulaması da yapılmaktadır. Hastanın tedavisi güncel tedaviye uygun şekilde uygulanmış, tedavide eksiklik veyahut uygunsuzluk söz konusu değildir. İlgili branşlara konsültasyonları da yapılmış gerekli önerilerle tedavileri planlanmıştır.

Covid 19 hastalarında özellikle ek hastalığı bulunanlarda hastalığın her türlü tetkik ve tedaviye rağmen kötü seyrettiği son güncel literatür bilgilerinde de mevcuttur. Son olarak hastanın mesajdan sonra ertesi gün vefat ettiği iddiası da doğru olmayıp 3 gün sonra vefat ettiği tespit edilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 18:22