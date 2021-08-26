Tehlike kapıda aman dikkat

EROL TAŞKAN

Kurban Bayramı’ndan sonra yaşanan normalleşme süreci, pek çok vatandaş tarafından korona bitti gibi algılandı. Aşı konusunda başarılı bir grafiği bulunan Amasya’da hasta sayıları oldukça az görünürken, Yozgat ve Aksaray’da artan vakalar karşısında tüm hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülerek, normal hastaların tedavileri durduruldu.

Çorum’da artış gösteren pozitif vaka sayısına bağlantılı olarak üçüncü yoğun bakım devreye sokuldu. Covid19 Servisi’ne günlük 50 hasta müracaatı yaşanırken, hasta sayısının günlük 350’ye çıkmasıyla, bu sayının artmasından endişe ediliyor.

Artan hasta sayılarıyla birlikte tüm tedbirleri hayata geçiren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üçüncü yoğun bakım ünitesini devreye soktuğu öğrenildi.

Gelen hasta sayısındaki aşılanma oranına göre, aşılanmamış hastaların daha yoğun olduğu ifade edilirken, uzmanlar aşı olunması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kuralının gözardı edilmemesi uyarısında bulunuyor.

Sokağın nabzına bakıldığında, özellikle Kurban Bayramı’yla birlikte vatandaşta boşvermişlik duygusunan arttığı gözlemlemek zor değil.

Tek çarenin aşı olduğu ve Covid19’a karşı koymanın ancak aşı ve sosyal mesafe ile mümkün olacağı gerçeğinin unutulmaması gerekir. Aşı konusundaki birincilik başarısıyla imrendiren Amasya’da hasta sayılarının düşüklüğü, aşının etkisini en açık bir şekilde gözler önüne sererken, Yozgat ve Aksaray’daki yükseliş aşılanma oranındaki düşüklükle ifade ediliyor.

Maske, mesafe ve temas konusundaki ihmalkarlık gözle görülür derecede artarken, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının emeğini boşa çıkarmamak, çevremizi riste atmamak için mutlaka aşı yaptırılmalı, ardından da maske, mesafe ve hijyen hassasiyetimizi devam ettirmeliyiz.

Aksi takdirde tehlike kaçınılmaz gözüküyor.