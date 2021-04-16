‘Tek çare yoğun kapanma ve aşılama’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkan Yardımcısı ve İl Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, hükümetin açıkladığı kısıtlamaların koronavirüs vaka sayısındaki artışı engelleyemeyeceğini söyledi.

“Özçerezci, “Zorunlu faaliyet alanları dışındaki tüm işletmeler en az iki hafta kapatılmalıdır. 3-4 ayda nüfusun yüzde 70’i aşılanmalı, vatandaşlara ve işletmelere ekonomik destek verilmelidir.” dedi.

Koronavirüs vaka sayılarının bir ayda altı katından fazla artmasına dikkat çeken Özçerezci, şu açıklamayı yaptı:

“1 Mart 2021 tarihinde başlayan kontrolsüz normalleşme kararları ülkemizde günlük vaka sayılarını altı kattan fazla arttırarak, 9-10 bin bandından 63 bin seviyesine kadar getirdi. Bu rakamlar ülkemizi dünyada ikinci, Avrupa’da ise ilk sıraya yerleştirdi. Çorum’da ise günlük yeni vaka sayısı 300-400 bandına kadar çıkmıştır. Bu vahim tablo, vatandaşa ve sağlık sistemine, katlanarak artan hastane yatışları, solunum cihazına bağlanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının artışı olarak yansıyor. Türkiye’nin günlük aşılama kapasitesi bir milyonun üzerinde olmasına rağmen, halkımızın aşıya olan ilgisizliğinden dolayı günlük aşılama rakamlarımız 200 bin doz civarında kalmıştır. Ülkemizde aşılama, nüfusumuzun %10’una dahi ulaşamamıştır.”

‘VARYANTLARA KARŞI ÖNLEM ALINMADI’

İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’dan dünyaya yayılan varyantların ülkemize ulaştığı tespit edildiği halde, buna yönelik tedbirler alınmadı. Günlük test sayısı ve filyasyon çalışmaları arttırılarak salgının seyri etkin şekilde takip edilip zamanında müdahale edilebilirdi.

Buna ilaveten, yeniden açılma henüz sistem hazır değilken kontrolsüz bir şekilde yapıldı. Üstelik binlerce kişinin katıldığı kongreler, merasimler ve benzeri toplanmalar sorumsuzca düzenlendi. Sağlık Bakanlığı ise bu durumu engellemek bir yana, vahametin üzerini kapatmaya çalıştı.

Yoğun bakım ünitelerinde %69’a çıkan hasta sayısı sağlık sistemine kırmızı alarm verdirdi. Hastanelerin hasta seçmek zorunda kalmasından endişe ediyoruz.”

Özçerezci, kontrolden çıkmış durumdaki salgının daha fazla üzücü sonuçlara yol açmasını engellemek için kamu yönetimini ilgili bilimsel kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ivedilikle harekete geçmeye, atılan her adımı, alınan her tedbiri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 18:16