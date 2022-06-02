Tek sebep mecburi hizmet süresi mi?

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Alaca Devlet Hastanesi’nde son 6 ay içinde, hepsi de branşlarında oldukça başarılı olan 5 uzman hekim hastaneden ayrıldı. Doktorların gidiş sebeplerinin temelinde sadece mecburi hizmetlerinin bitmesi yanı sıra başkaca nedenler de yatıyor mu?

Yaşanan istifalar dikkat çekerken, sayıları her geçen gün artan ayrılışların altında hekimlerin görev sürelerinin dolmasının ötesinde başka sebeplerin olup olmadığı merak konusu oldu.

Dahiliye, Anestezi, Kadın Doğum, Kulak Burun Boğaz uzmanlarına son olarak hastanede görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı eklendi.

İktidarın yerel temsilcilerinin, hastane yönetiminin ya da Çorum sağlık yöneticilerinin, doktorların sürekli olmasa bile bir süre daha görevde kalmalarına yönelik telkin ve çabalarının olup olmadığı da merak edilenler arasında yerini aldı.

Daha dün milletvekillerinden, Çorum’a uzman hekim atamasının yapıldığı, uzman hekim açıklarının giderilmeye çalışıldığı yönünde haberler servis edilirken, bir yandan da mevcut başarılı hekimlerin tek tek istifa etmesinin altında yatan ana nedenin araştırılması ve bu kaybın önüne geçmek için gereğinin yapılması bekleniyor.

Sağlıkta iddialı bir il olma hayali bulunan Çorum’da, özveriyle çalışan doktorların ard arda ayrılıyor olması ve ortada dönen tüm iddialar, “Alaca Devlet Hastanesi’nde neler oluyor? Çorum sağlık sektörü nereye gidiyor?” sorularını gündeme taşıdı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 18:16