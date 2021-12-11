Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

FATİH BATTAR

2011 yılından bu yana Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Çorum’un ilk ve tek ruh sağlığı merkezi olan merkezde toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilerek, toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma çalışmalarının yanı sıra hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması, izlenmesi ve ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenleniyor.

Daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için yeni yerine taşınan Toplum Rus Sağlığı Merkezi’nde 1 psikiyatri uzmanı, 3 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal çalışmacıdan oluşan danışman ekibi ile birlikte; 1 tıbbi sekreter, 1 güvenlik görevlisi, 1 arşiv memuru ve 2 yardımcı personel tarafından hizmet verilmekte.