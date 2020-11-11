Türk çiftten aşı müjdesi

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'de geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığını durdurmada yüzde 90 etkili olduğu açıklandı.

Bilim insanları, baharda normale dönme müjdesi verdi. Türk çiftin başarısını manşetlerine taşıyan dünya basını, Şahin ve Türeci'nin Covid-19 aşısı yarışında daha köklü rakipleri geride bıraktığını vurguladıKoronavirüs (Covid-19) aşısında başarı elde edildiğini açıklayan ilk şirketin ardında Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci var. Koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili bir aşının açıklanmasının ardından bilim insanları, baharda normale dönme müjdesi verdi. Dünya basını Türk çiftin başarısını manşetlerine taşıdı.

BIONTECH KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMASINA OCAK AYININ ORTALARINDA BAŞLADI

Ocak ayının ortasından bu yana geliştirilen BioNTech şirketinin BNT162b2 aşısı, onay için hayati önem taşıyan 3 fazlı test çalışmasına Temmuz ayı sonunda çeşitli ülkelerde başlandı.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısında test yapılan gönüllülerin yüzde 90'ında sonuçların olumlu olduğu ifade edilirken, test yapılan gönüllülerde, ciddi bir güvenlik kaygısı görülmedi. Şirketin ikinci testleri ise bu hafta sonu duyurulacak. Aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.İLKBAHARA KADAR NORMALE DÖNÜŞ

The Times gazetesi, koronavirüs aşısının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti. İngiltere Hükümetinin sağlık yetkililerinden Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, bu (Covid-19 aşısı) büyük dönüm noktasından sonra, koronavirüs enfeksiyon dalgasının İngiltere'nin katlanacağı son şey olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 18:01