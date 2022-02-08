Ultrason biriminde ek mesai uygulaması başlatıldı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde talep yoğunluğu yaşanan ultrasonografi biriminde mesai dışı poliklinik ve ek mesai uygulaması başlatıldı.

Konu ile ilgili Hastane’den yapılan açıklamada, hafta içi günlerde saat 16:00’dan sonra radyoloji uzmanlarınca poliklinik hizmeti verilmeye devam ederken, mesai saatleri içerisinde de hekimlerin ek mesai uygulamasıyla aktif poliklinik sayısı artırıldığı belirtildi.

Uygulamala ile ultrasonografi randevu sürelerinde kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar alınacağı ifade edilirken, ayrıca ultrasonografi biriminde talep yoğunluğunu karşılayacak ve randevu sürelerinde hastaların mağduriyet yaşamaması için kalıcı ve etkili ilave tedbirler en kısa sürede hayata geçirileceği belirtildi.