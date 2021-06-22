Uyarılar işe yaradı!

Çorum'da bu hafta vaka sayısı düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı bu hafta 100 binde 69'a düştü. Geçtiğimiz hafta 100 binde 80'e yükselen vaka sayımız bu hafta yeniden 69'a geriledi.

Çorum'da geçtiğimiz hafta vaka sayısı 2.5 ay sonra ilk kez yükselmişti. Vaka sayısında geçen hafta ilk 11'de yer alan Çorum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin uyarıları ve vatandaşların tebdirli olması ile vaka sayıları bu hafta yeniden düşüşe geçti. Çorum vaka sayısında yine Türkiye ortalamasının üzerinde yer alarak, vaka sayısı en yüksek 14 il içinde yer aldı.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek” dedi.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 51,27, Ankara’da 93,11, İzmir’de 25,99 oldu.

Bakanlığın haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az vaka görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, Twitter hesabından son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu. Koca’nınaçıklamasına göre, vaka sayısı en çok Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir, Kırklareli, Çankırı, Erzincan, Tokat, Sinop ve Kayseri’de azaldı.