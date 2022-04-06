Uzm. Dr. İsmail Ekinözü, Özel Elitpark Hastanesi’nde

Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Ekinözü ile daha da güçlendirdi.

Uzm. Dr. İsmail Ekinözü, Kardiyoloji ve Kalp Damar Hastalıkları Poliklinik hizmeti olarak Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi (EKO), efor testi, tansiyon holter, ritim holter ile hastaların ameliyat öncesi kardiyak risk değerlendirilmesini yapacak.

Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakımda kalp yetmezliği, yapısal kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, ritim bozukluğu olan hastalara hizmet verecek olan Uzm. Dr İsmail Ekinözü, Çorum’un en önemli kalp hastalığı olan kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu konusunda halkın hizmetinde olacak.

1981 yılında Samsun’un Terme ilçesinde doğan Ekinözü ilk, orta ve liseyi Terme’de tamamladı. Tıp Fakültesi eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi dalında başlayan Ekinözü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Histoloji ve Embriyoloji devam ederek Kardiyoloji uzmanlığını Düzce Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı ve Kardiyoloji uzmanı oldu.

Zorunlu hizmetini Karaman Devlet Hastanesinde yapan Ekinözü, Karaman Devlet Hastanesinde koroner anjiografi kurulmasında kurucu hekimlik yapan ve ilk anjiografi yapan kişi oldu. 2015 yılında invaziv girişim eğitim için Ankara Yüksek İhtisasta çalışan Ekinözü, zorunlu hizmet bittikten sonra memleketine yakın olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 yıl çalıştı. Ekinözü, 16 yıllık mesleki deneyime sahip. (Haber Merkezi)