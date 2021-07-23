Vaka sayımız bu hafta da düştü ama..

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Temmuz’a ait il bazında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka güncel sayılarını yayımladı.

Çorum’da geçen hafta 100 bin kişide 37,73 olan haftalık vaka sayısı, bu hafta 34,55’e geriledi. Açıklanan rakamlara göre günlük vaka sayısı 25 seviyelerine kadar düştü.

Vaka sayıları bir yandan düşerken, ilimizde aşı olanların sayısı da her geçen gün artıyor. Aşı tablosunda Çorum’da birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısı 475 bini bulurken, 18 yaş ve üstü en az bir doz aşı olanların oranı %67,4 oldu.

Çorum'da vaka sayısı bu hafta da düştü ancak Türkiye genelinde vaka sayısı yeniden 10 binlere yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki günlerde artışın devam edeceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Koca; “Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 00:38