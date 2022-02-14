Vaka sayısı en çok artan 10 il arasındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Vaka sayısı en çok artan 10 il arasındayız

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı Çorum'da 937 oldu. Geçtiğimiz hafta yüz binde 521 olan vaka sayısı bir haftada iki katına çıktı. Çorum bu hafta vaka sayısı en çok artan 10 ilden biri olurken, vaka sayısında artış endişe verdi.

Bakan Koca; "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." dedi

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