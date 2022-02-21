Vaka sayısı en çok artan 6.iliz

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı Çorum'da 1205 oldu.

Geçtiğimiz hafta yüz binde 937 olan vaka sayısı bu hafta 1000'i geçerek 1205'e kadar çıktı. Çorum geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da vaka sayısı en çok artan 10 ilden biri olurken, vaka sayısında artış endişe verdi.

Vaka sayısı en çok artan 10 il şu şekilde sıralandı; "Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."