Vali Çiftçi'den aşı çağrısı

FATİH BATTAR

Katıldığı bir televizyon programında Çorum'da koronavirüsle mücadele ile ilgili bilgi veren Vali Mustafa Çiftçi, aşı sırası gelenlerin aşılarını olma çağrısında bulundu.

Çorum'da bugüne kadar 180 bin kişinin aşılandığını açıklayan Çiftçi, bazı kişilerin aşı sırası gelmesine rağmen aşılarını olmadığını belirterek, "Çorum'da şu anda aşılamada iyi durumdayız ama bazı kişiler aşı sırası gelmesine rağmen aşılarını olmadığını gördük. Aşı olupta virüse yakalananlar oldu ancak hastalık sürecini hafif atlattılar. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Bu bir fırsattır. Ramazan'da gece 23:00'a kadar hastanede aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşı sırası gelen rahatlıkla iftardan sonra aşılarını olabilir." dedi

'HASTANDE HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK'

Hastanede son durum ile ilgili bilgi veren Vali Çiftçi; "Şu anda salgının üçüncü pik dönemindeyiz. Hasta yatışlarında ve vefat sayılarında bir artışımız yok. Hastanede yer olmadığı için ilçelere sevk başlatmıştık. Hatta yoğun bakımdaki hastalarımızın oksijenleri bile tükenmek üzereydi. Zorlu bir dönemden geçmiştik ama şimdi hastanemiz elverişli durumda." şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 21:45