Vali Çiftçi hastanenin durumu hakkında bilgi aldı

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da son günlerde artan Koronavirüs vakalarına ilişkin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli’den bilgi aldı.

Başhekim Sezikli, COVID-19 sürecinde hastanenin durumu ve gelişmelerle ilgili Vali Çiftçi’ye bir sunum yaptı. Sunumun ardından Vali Çiftçi test analizi yapılan laboratuvarı inceledi.

Vali Çiftçi’nin hastane ziyaretine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Zubeyir Tuncel, İsmail Yağbat ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı eşlik etti.