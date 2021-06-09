Vali Çiftçi’den uyarı!

FATİH BATTAR

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da vaka sayısının düşmesine rağmen, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekerek vatandaşları tedbirleri elden bırakmamaya davet etti.

Çorum’da vaka sayısının 100 binde 73’e gerilediğini belirten Çiftçi, buna rağmen Çorum’da vaka sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Normalleşmeyle birlikte etkinliklerin artacağını dile getiren Vali Çiftçi, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Çorum’un vaka sayısı en yüksek 24 il arasında olduğunu belirten Çiftçi; “Türkiye’de ortalama vaka sayısı 57,88 iken Çorum’da 73. Bundan şunu anlamamız gerekiyor. İlimizde vaka sayıları hala yüksek. Dolayısıyla tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Rehavate kapılmamız gerekiyor. İnşalah tedbirlerle vaka sayıları giderek düşmeye devam edecek.” dedi

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 15:12