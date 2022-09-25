M.BURAK YALÇIN

Dt. Elif Özbayram ve Dt. Uğur Sarı’nın kurucusu olduğu Villapol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı.

Üçtutlar Mahallesi Binevler 1. Sokak Numara 7 adresinde hizmete giren Villapol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve çok sayıda davetli katıldı.

Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından poliklinik hizmete açıldı.

İkramların ardından açılış sona erdi.