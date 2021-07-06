Yine Türkiye ortalamasının üzerindeyiz

FATİH BATTAR

Çorum'da bu hafta vaka sayısı 100 binde 60 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran- 2 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 68 olan vaka sayısı bu hafta 100 binde 60’a geriledi.

Çorum’da Haziran ayı başında 100 binde 80’e dayanan vaka sayısı uyarıların ardından yeniden 100 binde 60’lara kadar düştü ama Çorum vaka sayısında yine Türkiye ortalamasının üzerinde yer alarak, vaka sayısı en yüksek 14 il içinde yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 12:12