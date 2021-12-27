Yüzbinde 200'ün altına düştük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında 100.000 kişide haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı.

Çorum’da geçtiğimiz hafta yüz bin kişide 227,49 olan vaka sayısı, 11-17 Aralık arasındaki bir haftalık süreçte düşüşe devam ederek 198,82 oldu. Bu verilere göre günlük ortalama vaka sayısı 200 seviyelerinin altına indi. Yaklaşık 1 aydır düşüşün sürdüğü Çorum'da aylar sonra vakaların yüzbinde 200'ün altına düşmesi sevindirdi.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan iller ise Rize, Isparta, Artvin olarak sıralandı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan olduğunu bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 15:49