15. imza Mertcan Aşcı’dan

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK transfere doymuyor.Kırmızı Siyahlı takım bu sezon dış transferde 15. imzayı Mertcan Aşcı’ya attırdı.

2000 İstanbul doğumlu Mertcan Aşcı 2018-19 sezonunda Pendikspor alt yapısında başladığı futbol hayatında profesyonel olduktan sonra geçtiğimiz sezon Çengelköyspor’a transfer oldu.

Bir sezon Çengelköyspor formasını giyen Mertcan Aşcı geçtiğimiz günlerde Pazarspor ile anlaşmıştı. Çorum FK devreye girerek genç futbolcuyu resmi imza atmadan kırmızı siyahlı kulübe kazandırdı. Aşcı ile üç yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Mertcan Aşcı 2. ligde 7 maç 3. ligde 29 toplamda 36 maç forma giyerken toplam oynadığı süre ise 2819 dakika oldu.

Mertcan Aşcı, Nafican’ın Konyaspor’a verilmesinin ardından solbek mevkii için takıma katıldı.