15 Temmuz için koştular

Atletizm İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşu dün Fuar Alanında yapıldı.

Şehitleri Anma Koşusu adı altında saat 10’da Fuar Alanında yapılan yarışa dört kategoride sadece 35 sporu katıldı.

300 metre engelliler kategorisinde Mehmetcan Düz birinci Fırat Atabay ikinci Hasan Kılıç ise üçüncü oldu.

3000 metre genç kızlar kategorisinde birinciliği Derya Pişkin kazanırken Özlem Aköz ikinci Nerefşan Çin ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. 5000 metre erkekler kategorisinde Mehmet Kalyoncu birinci olurken Kaan Yurdakul ikinci Şaban Batuhan Esen ise üçüncü oldu.

5000 metre masterlar kategorisinde ise birinciliği Halil Özsoy kazanırken Abdullah Yılmaz ikinci İsmail Çam ise üçüncü oldu.

Yarışmalar sonunda engellilerde kategorisinde yarışan tüm sporculara madalya verilirken diğer kategorilerde dereceye giren sporcuların madalyaları ise dün akşam Kadeş Meydanında düzenlenen törerde verildi.