19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bowling Turnuvası

YÜKSEL BASAR

Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Bowling il birinciliği yapıldı. 18 Mayıs cumartesi günü Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu’nda yapılan müsabakalara 41 lisanslı sporcu katıldı. Dört kategoride yapılan müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle: Yıldız Kızlar: 1. Sude Kütük, 2. Gamze Dündar, 3. Buse Kütük, 4. Dilara Keçeci. Yıldız Erkekler: 1. Barkan Semerci, 2. Volkan Özdemir, 3. Yunus Emre Ünal, 4. Salih Tayyip Unel. Büyük erkekler 1. Dursun Gökçe, 2. Muhammet Yasin Çinkaya, 3. Hasan Güler, 4. Hüseyin Er. Büyük Bayanlar: 1. Vildan Ünel, 2. Öznur Bide, 3. Funda Nur Temiz, 4. Gamze Keser.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 09:54