1.lig için 1 engel kaldı

Çorum Belediyesi Gençlikspor 2. Voleybol Ligi final grubu ikinci maçında Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek 1. lige yükselmek için önünde bir engel kaldı.

Konya’da devam eden Erkekler Voleybol 2. lig final grubunda ilk maçında Anadolu Voleybol’a 3-2 yenilen Çorum Belediyesi Gençlikspor ikinci maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı. Maçın ilk setinde ilk sayılar karşılıklı alınırken ilerleyen bölümde hücumda etkili olan ve rakibinin hatalarını iyi değerlendiren temsilcimiz farkı beş sayıya kadar çıkardı.

Ancak sonraki bölümde hücumda topu öldürmekte zorlanan ve rakibe kolay sayılar veren temsilcimiz karşısında Karacabey Belediyespor farkı kapattı. Final bölümüne kadar karşılıklı sayılarla giden bu setin son iki sayıyı üst üste alma başarısı gösteren Çorum Belediyesi Gençlikspor 1-0 öne geçti.

İkinci sette yine dengeli başladı ilerleyen bölümlerde temsilcimiz özellikle hücumda Mehmet Bebek’in hücumdaki etkili oyunu ile farkı yine açtı ancak final böümünde rakibine yine yakalandı. Buna rağmen tecrübeli ile final bölümünde bulduğu sayılarla seti 25-22 kazanan temsilcimiz 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Maçın üçüncü setinde ise aynı mücadele ile geçti. Yine temsilcimizin öne geçtiği ve maçı kopardığını düşündüğü anlarda Karacabey Belediyespor geriden gelerek sete ortak oldu. 21-21 eşitliğin ardından temsilçimliz yine Mehmet Bebek’in hücumda ürettiği sayılarla seti 25-22 maçıda 3-0 kazanarak üç puanla ikinci maçından ayrıldı.

Grupta ikinci gün ilk maçında Anadolu Voleybol Osmaniye İstiklal Ortaokulu’nu 3-0 yenerek 5 puanla liderliğini sürdürdü. Final grubunda son gününde Karacabey Belediyespor ile Anadolu Voleybol karşılaştı. Bu maçı Anadolu Voleybol 3-2 kaybetse dahi 1. lige yükselecek. Karacabey’in 3. lige çıkması için üç puanlık bir galibiyet alması gerekiyor. Temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor 4 puanla ikinci sırada bulunuyor ve Osmaniye İstiklal Ortaokulu’nu her türlü yenmesi halinde 1. lige yükselmeyi başaracak.