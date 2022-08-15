HALİL ÖZTÜRK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çorum FK forması ve kaşkolü verildi.

Erdoğan; '2. Lig Çorum'a yakışmaz.' dedi.

Cumartesi günü toplu açılış töreni için Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Çorumspor'dan söz etti.

Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Çorum Şehir Stadyumu'nun açılışını da yaptı.

Boynunda Çorum FK kaşkolü ile Çorumlulara seslenen Erdoğan, "Çorum'dan geçen herkesi görkemiyle selamlayan stadımızın Çorum'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Stadımızı Çorumspor'un hizmetine sunduk. Çorumspor, şu anda 2. Ligde. Ama, 2. Lig Çorum'a yakışmaz. Çorum'daki spor yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Teşkilat binasına geçerken Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ismi yazılı forma hediye etti.

Bu sırada Erdoğan; 'Başkan 2. Ligde olmaz bu takımı acil olarak üst lige çıkartın' dedi kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın da tüm çabalarının bu olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.