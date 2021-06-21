2. Lig yolunda ilk rakip Erzincan

HARUN AKKAYA

Bölgesel Voleybol Ligi final grubu heyecanı bugün başlıyor. Çorum Belediyesi Gençlikspor Tokat grubunda 2. lige yükselmek için bugün Tokat’ta sahne alıyor.

Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda bugün başlayacak final grubu maçlarında Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk maçında saat 18’de Erzincan Yurdum Gençlikspor ile karşılaşacak. Grupta bugün saat 16’da başlayan ilk maçta Ankara Karşıyaka İdman Yurdu ile Samsun Voleybolspor takımları karşılaşacak.

Çorum Belediyesi Gençlikspor yarın saat 18’de Samsun Voleybol ile çarşamba günü ise saat 11’de Ankara Karşıyaka İdman Yurdu takımları ile karşılaşacak. Üç maç sonunda grupta birinci olan takım önümüzdeki sezonde 2. ligde mücadeleye etmeye hak kazanacak.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Voleybol antrenörü Yusuf Biçer zor bir grupta mücadele edeceklerini ancak hedeflerinin 2. lig olduğunu belirterek Tokat’tan bu bileti alarak dönmek istediklerini söyledi. Biçer takım olarak ilk grup maçlarının ardından iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini bunun karşılığında da Tokat’tan istediklerini alarak dönmeyi amaçladıklarını belirtti.