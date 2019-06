‘2. Ligi götürecek maddi gücüm yok ve çok yoruldum’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan Çorum babayiğidi Ahmet Ahlatçı ile bugün görüşme yapacaklarını destek bulması halinde göreve devam edeceğini aksi takdirde kendisinin ekonomik olarak 2. ligi götürecek bütçesi olmadığını söyledi. Özcan kimsenin talip olmaması halinde ise Çorumspor’u sahipsiz bırakmayacağını belirtti.

Başkan Özcan yeni kurulan ve sosyal medya üzerinden yayına başlayan Çorumspor TV’den canlı olarak yayınlanan ve Kemal Polat’ın sunduğu programda son gelişmeler ve taraftarlardan gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Başkan Özcan geçtiğimiz günlerde görüştüğü ve ismini açıklamadığı Çorum Babayiğidinin Ahmet Ahlatçı olduğunu ve kendisi ile bugün bir görüşme yapacaklarını söyledi.

‘Kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor’

Bu görüşmede detaylı bir sunum yapacağını ve projeler kulübün mali yapısı ve ihtiyaçları konusunda bilgilendireceğini ve onunda görüşlerini alacağını belirten Başkan Fatih Özcan ‘Yeni Çorumspor’un kurumsal bir yapıya ve sabit gelir kaynaklarına kavuşturulması gerekiyor. Kişiler üzerinden gittiği sürece hedefe ulaşmak mümkün değildir. Fatih Özcan bir sezon getirir Ahmet Ahlatçı geler 3-4 sezon götürür bu yüzden kalıcı çözümler üretmek için tüm Çorum bu taşın altına elini koyması gerekir.

‘Yeni sezon bütçesi 8-10 milyon arasında olmalı’

Yeni Çorumspor’un hedefi her zaman şampiyonluk olmalıdır. Bugün 2. ligde hedefli bir takım kurmak için 8-10 milyon liralık bütçe oluşturmak gerekiyor. Bunun 2-3 milyon arası Federasyon ve İddaa geliri olursa diğerine kaynak bulmamız gerekiyor. Benim ekonomik olarak böyle bir gücüm yok ve çok yoruldum bir sezonda. Bu yüzden görev almak istemiyorum. Bugün yapacağımız görüşmeden çıkacak sonuca göre karar vereceğim. Camia şundan emin olsun kimse talip olmazsa bu kulübü sahipsız bırakmam.

‘Yeni Çorumspor Derneği Kulübü tüzüğü hazır’

Yeni Çorumspor Kulübü Derneği’nin tüzük çalışmaları tamamlandı Dernekler Masası ve diğer resmi başvurular yapıldı. Tüzük için üç büyük kulübün tüzükleri incelenerek bir çalışma yapıldı. İlk giriş üyeliği bin lira aylık aidat 120 lira olacak. Bir ay içinde yapacağımız genel kurula kadar üye olanlar oy hakkına ve başkan olmaya aday olabilecekler. Bu ilk üyeler sonraki dönemde yönetici olmak için beş yıl başkan olmak için gereken on yıl şartlarından kurucu üyeler etkilenmeyecek. Yüksek Divan kurulu oluşturacağız ve tecrübeli isimlerden oluşacak bu kurul Çorumspor’un tüm sorunlarının çözümü konusunda aktif bir rol üstlenecek. Çorumspor’u Çorumlular yönetecekler.

‘Alt yapı tesis projesi önceliklerimden’

Ahmet Ahlatçı ile bugünki görüşmemizde bir önceliğim ise alt yapı olacak. Artık futbolda alt yapıdan üretmeyen kulüplerin ayakta kalması çok zor. Alt yapı bizim için olmazsa olmazımız. Alt yapıya kalabileceği antrenman yapabileceği bir tesis yapmamız gerekiyor. Bunun için nerde olduğu önemli değil hazineye ait bir tarlayı alarak oraya çalışmasını yaptık projelerini hazırladık bir tesis kuracağız. Bu sezonki şampiyonluğun en anlamlı tarafı alt yapımızdan dört futbolcumuzun finalde forma giydiği bir takımla bunu başarmamız.

‘Sekiz futbolcu alacağız’

Bahri hocanın Çorumspor için büyük bir kazanç olduğuna inanıyorum. Bu kadar cesaretli ve gençlere önem veren bir teknik adamın Çorum’da olması çok büyük bir avantaj. Kendisi raporunu verdi sekiz tane futbolcu alınmasını istiyor. Bunlarla ilgili çalışma yaptık. A, B ve C olarak her türlü bütçeye göre bir politika olacak. Bütçeyi belirledikten sonra bu adımlar atılacak. Çok alternatifli bir çalışma yürütüyor arkadaşlar. Kesinlikle kulübe maceraya sürükleyecek yüksek rakamlı transfere karşıyım. İhtiyaç olunan ve takıma katkı sağlayacak isimler olması gerekiyor.

‘TSO ile sıcak görüşmemiz oldu’

Hafta içinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çetin Başaran Hıncal ile çok samimi bir görüşme yaptık. Bu sıcak görüşmemizinde önümüzdeki günlerde devam edeceğini umuyorum. Çorumspor’un Çorum için bir ihtiyaç olduğuna inanan herkesin bu kulübe samimiyetle sahip çıkması gerekiyor. Ben hiç bir zaman Çorumspor’u el açan kapı kapı para dilenen bir konuma getirmedim getirmem.

‘Stad belirsizliği en büyük sorun’

Şu anda diğer büyük sorun ise yeni stadyumun belirsizliği. Stad teslim alınsa bizde kulüp olarak kiralama işmeni yapsak ordan nakit gelir elde edecek bir çok projemiz var. On tane locamız var ben her birini 100 bin liradan satacağım ve bir milyon sıcak para sağlanacak. Kombine bilet satacağım sıcak para gelecek. Stad içine ve dışına reklam bölümleri oluşturacağız ayrıca stad dışına Çorum leblebisi satmak için talepler var fakat bunların hiç birisini belirsizlik yüzünden hayata geçiremiyoruz. Bu suçta benim olmasa gerek ve bu sorunun çözülmesi için üzerine görev düşenler belli.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 11:34