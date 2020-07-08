2 ve 3.lig'te düşenler ve yükselenler açıklandı

HALİL ÖZTÜRK

Futbol Federasyonu dün yaptığı toplantıda kesin kararını açıkladı ve alt ligleri tescil etti.

Günlerdir süren görüşmelerde Futbol Federasyonu play-off oynanmadan üst lige çıkacak takımları belirlemek isterken kulüplerin büyük bölümünün ise adil olması için play-off istiyordu.

Dün yapılan görüşmelerde Futbol Federasyonu Yönetimi kulüplerin önerilerini dikkate alarak grup birincilerinin üst lige çıkarılmasına ikinci ve beşinci sırada bulunan dört takımın sezon başı statüsünde olduğu gibi bu kez tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynayarak gruplardan çıkacak ikinci takımların belirlenmesine karar verdi.

Bu karar üzerine gruplarında altıncı, yedinci sıralarda bulunan kulüplerin karara tepki gösterdiği buna sinirlenen Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

Yönetim Kurulu’nun toplantıya devam ettiği, 2. ve 3. liglerde grup birincilerinin üst lige çıkarılmasına, ikinci ve beşinci takımların Antalya’da toplarak tek maç eleminasyon sistemine göre oynayacakları karşılaşmalar sonunda üst lige yükselen takımların belirlenmesine karar verildi. Gruplarda ligden düşmesi kesinleşen kulüpler düşürüldü ve diğer takımlar ise ligde kaldı.

Bölgesel Amatör Lig’de de gruplarında birinci olan takımlar 3. Lig’e yükseldi.

TFF’nin resmi sitesinden duyurduğu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı aşağıdaki şekilde belirlendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etti.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'tan Anagold 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-off oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düştü.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecek.