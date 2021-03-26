22 maç 26 puan, 8 maç 20 puan

HALİL ÖZTÜRK

Sekiz hafta önce puan sıralamasında 11. sırada yer alan Çorum FK play-off potasındaki beşinci takım Uşakspor ile arasındaki puan farkı tam 10’du.

Sekiz hafta sonra puan sıralamasında sekizinci sıradayız ancak pota ile aramızda dördüncü sıradaki Sarıyer’in maç fazlasını sayarsınız puan farkı kazanmamız halinde sıfır. Sekiz haftada gelinen noktayı özetlemek adına bu veriler yeterli olsa gerek.

Kötü başlanan ilk iki haftanın ardından Afyon maçı ile başlayan çıkış Kahramanmaraşspor önünde de devam etti. Amedspor deplasmanındaki futbol ve mücadeleyi tam olarak göremesekte skor olarak hanemize yazılan üç puan çok önemli ve anlamlı.

Kadroda kanatlarda sıkıntımız devam ediyor. Geride önce kanatlarda alternatifsizlik en büyük handikapımız olarak görülüyor. Sol kanattan sol bek, sağ bekten sol bek yapıyor ve öyle mücadele ediyoruz. Girdiğimiz bu zorlu yarışta bunlar en büyük handikapımız.

Maraş önünde erken bulduğumuz golle öne geçtikten sonra rahat geçmesini beklediğimiz maçta malesef beklenen oyun sahaya yansımadı. Sonucunda morallenen rakip takım üzerimize geldi ve net pozisyonlarda buldu. Gol yollarında becerikli olsa sıkıntımız çok daha artabilirdi. Onlar değerlendiremezken son bölümde fiziksel olarak rakibin düşmesi sonucunda biz girdiğimiz pozisyonları değerlendirerek skor olarak farklı bir galibiyet aldık.

Kolay değil son sekiz maçta altı galibiyet ve iki beraberlik alınan 20 puan. İlk 22 hafta sonunda 26 puan toplayan takım son sekiz maçta 20 puan alarak zirveye ortak oldu. Bu kadar başarılı bir çıkış yapamasak play-off hedefi koymak kolay değildi.

Ligin kalan sekiz haftasında dört içerde dört dışında maçımız var. Hepsi birbirinden zorlu geçeceği kesin. Dışarda oynayacağımız son üç maç ligde kalma mücadelesi veren Şanlı Urfa, Hacettepe ve Gümüşhanespor ile. İçerdeki maçlarımız ise üçü play-off hattı biri ise grubun rahat takımı Zonguldak ile.

Hiç birine kolay diyemeyiz, hepsi zor geçecek ve final niteliğinde olacağı kesin. Futbolda böyle son bölümde uzun vadeli planlar yapmak yerine maç maç düşünmek en doğrusu. Şimdi perşembe günü Erzincanspor ile deplasmanda çok zorlu bir maçımız var. İkinci yarıda bize göre tam tersi kötü bir düşüş gösteren teknik heyet değiştiren Erzincan Manisa deplasmanından bir puanla dönerek moral buldu.

Direk rakibimiz önünde kazanmak kadar kaybetmemek de önemli. Bu maçta alınacak her puan play-off için büyük avantaj olacaktır. Kesinlikle gerek zemin gerekse saha şartları oldukça zor bir maç olacaktır. Kadro derinliğinin her hafta azalması handikap gibi görünsede son haftalarda yükü omuzlayan isimlerin çoğalması avantajımız olarak görülüyor.

Haftalar önce yazdığım yazıda Sinan ve Umut ile hedefe ulaşmamız mümkün değil yeni isimlerin bu yüke omuz atması gerektiğini yazmıştım. Gerçekten yükü omuz atanlar öne çıktılar ve Cengiz asistleri ile Ömer hem asist hem golleri ile Hüseyin golleri ile kritik dönemde önemli katkılar vermeye başladılar. Bu katkı veren isimlerin artarak devam etmesi hedefe giden yolda çok önemli ve anlamlı. Her kriz yeni isimlere şans getirir ve kullanırsa hem takım hem kendi kazanır. İnanıyorumki Çorum FK kadrosunda da bu fırsatı kullanacak isimler çıkacaktır.

Bir yandan bu sezon mutlu sona ulaşmak için mücadele eden Çorum FK’da bir yandan da yeni sezon için çalışmalar sürüyor. İlk olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın üzerine düşeni yaptı ve sponsorluk anlaşmasını yeni yıl içinde yeniledi ve üzerine ek katkılar yaptı. Başkan bunun yanında tesis ve otobüs konusundaki desteğini de unutmamak gerekir. Diğer ana sponsor Ahlatcı Holding’de üzerine koyarak anlaşmayı yenilemesi halinde yeni sezonun bütçeside büyük oranda tamamlanacak.

Fakat hedefe ulaşmak için iki ana sponsorlukla zor. Çorum’un sahiplenmesi ve el atması gerekiyor. Bunu başardığımız takdirde bu sezon sonu olmasa bile yeni sezonda layık olduğumuz bir üst lige çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yoksa oturduğu yerden ahkam kesmek ve sallamak ile beklenen ve özlenen yerlere ulaşmak mümkün değil.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 12:28