24 branşta 2020 öğrenciye yaz eğitimi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılış töreni dün gerçekleştirildi.

Buharaevler Mahallesi Kapalı pazar yerinde düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Çorum İl Temsilcisi Sefer Kurtaran, öğrenciler ve veliler katıldı.

24 Haziran’da başlayan ve 28 Ağustos’a kadar devam edecek Yaz Spor Okulları’na yüzlerce öğrenci katılıyor.

24 Haziran’da başlayan Yaz Spor Okulları’nın açılış töreni de dün coşkuyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü olarak Çorum Belediyesi Spor Müdürlüğü ile ikili işbirlikleri çerçevesinde güzel organizasyonlara imza attıklarını söyledi.

Yaz kursları ile gençlerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağladığını ve büyüme çağındaki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekerek; “Çorum Belediyesi’nin açtığı yaz spor okullarının ilimizde çocuklarımızın spora yönlendirilmesi için çok büyük bir açığı gideriyor. Spor İl Müdürlüğü tesislerinin yetersiz kaldığı anlarda Çorum Belediyesi tarafından açılan mahallelerdeki spor tesislerinin devreye giriyor. Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalara imza attık atmaya da devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönelendirmek. Aynı zamanda çocuklarımıza sporu öğretirken spor ahlakını da aşılamak.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni, cimnastik, judo, boks, güreş; tekvando branşlarında yapılan kısa gösteriler ile sona erdi.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi ve Mevlana Spor Salonu’nda öğrenciler, satranç, buz pateni, yüzme, dart, atletizm, fitness, eğitsel oyunları, halk oyunları, badminton, futsal, futbol, basketbol, voleybol, bowling, hentbol, karate, taekwondo, wushu, judo, masa tenisi, halter, güreş, muay thai, boks olmak üzere toplam 24 branşta 25 antrenör eşliğinde eğitim görüyor.