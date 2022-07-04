25. Şampiyon Saylan Çelik

HALİL ÖZTÜRK

25. ASGD Orta Kuşak Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Saylan Çelik kazandı. Final maçında Alacaspor’u uzatma dakikalarında Vedat’ın attığı golle 1-0 yenen Saylan Çelik bu sezonun şampiyonu oldu.

17 takımın katılımı ile başlayan turnuvada yarı finalde zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükselen Saylan Çelik ile Alacaspor arasındaki maç cumartesi günü 1 nolu sentetik çim sahada oynandı.

Maçı Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile çok sayıda futbol sever ve iki takımda oynayan oyuncuların aileleri izlediler.

Grup ve eleme maçlarındaki performansı ile şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Alacaspor final maçında rakibi önünde beklenen performansı gösteremedi. Saylan Çelik ise kötü başladığı turnuvada her geçen gün yükselen performansını final maçında da sürdürdü.

Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğü ele geçiren Saylan Çelik takımı iki duran topta direğe takıldı ve öne geçme fırsatından yararlanamadı. İlk yarıda oyun üstünlüğü Saylan Çelik lehine bitti.

İkinci yarının başında daha derli toplu oynayan Alacaspor gol için yüklendi ancak Alaca takımı bu üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Son bölümde yeniden kontrolü eline geçiren Saylan Çelik daha çok atak oynadı ancak gol yollarında pozisyon üretemedi.

Maçın penaltılara gitmesi beklenirken uzatma dakikalarında takım kaptanı Kenan Aşkan’ın savunma arkasına attığı topta attığı kritik gollerle takımını finale taşıyan isim Vedat Aşkan topla buluştu kaleci Mehmet Akif ile savunma oyuncusunun çarpıması sonucunda araya girdi ve düzgün bir vuruşla topu direk dibinden Alacaspor ağlarına göndererek takımını şampiyonluğa götüren golü attı.

Kalan kısa bölümde Alacaspor’un çabası beraberlik golünü getirmeye yetmedi ve maçtan 1-0 galip ayrılan Saylan Çelik takımı 25. şampiyonluğu kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 10:55