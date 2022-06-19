3 milyon 500 bin liraya anlaştılar

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’ya yeni sezon öncesinde dev sponsor.

Kırmızı Siyahlı kulübün yeni sezondaki göğüs reklamı sponsorluğunu Alagöz Holding ile kesin anlaşma sağlandı. Halen Iğdırspor Kulübü Başkanı da olan Cantürk Alagöz ile yapılan görüşmeler sonunda kesin anlaşma sağlandı.

Geçtiğimiz hafta içinde Ankara’da yapılan Futbol Federasyonu Genel Kurulunda Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın tanıştığı Cantürk Alagöz ile yapılan ön görüşme olumlu geçti.

Kırmızı Siyahlı kulübün takım kaptanı Murat Yıldırım’ın da hafta sonunda Ankara’ya gelmesi ile görüşmeler devam etti.

‘3 milyon 500 bin lira nakit anlaşıldı’

Cumartesi akşam saatlerinde yapılan görüşmeler sonunda yeni sezonda kırmızı siyahlı kulübün göğüs sponsorluğu için Alagöz Holding ile kesin anlaşma sağlandı. Kırmızı Siyahlı takımın sözleşmesi devam eden Halil İbrahim’in bonservisi ve sponsorluk anlaşması karşılığında toplam 3 milyon 500 bin liralık anlaşma için taraflar el sıkıştı.

Başkan Oğuzhan Yalçın sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde resmi imza töreni düzenleyeceklerini söyledi.

‘İkinci zor dönemide sorunsuz geçtik’

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Halil İbrahim’in bonservisi için 500 bin lira sponsorluk içinde 3 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyon 500 bin liranın bugün kulüp hesabına nakit olarak tek seferde yatacağını söyledi. Yalçın bu anlaşma ile bugün kulüp devrinde imzalanan çekin ödenerek yeni sezon öncesindeki ikinci kritik dönemide sorunsuz olarak kapatacaklarını söyledi.

‘Ahlatcı’nın locası emrinde’

Yalçın üç yıldır Çorum FK’nın göğüs reklamı sponsoru olarak kulübe destek veren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Yalçın, yönetim olarak Ahlatcı holdinge ait locanın kesinlikle satılmayacağını ve istediği zaman Ahmet Ahlatcı’nın kullanabileceğini sözlerine ekledi.

‘Yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz’

Yeni sezon içinde bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirten Yalçın ‘öncelikli olarak iki hedefimizi sorunsuz olarak tamamladık. Bugünden itibaren yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarımıza başlayacağız. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeni ile bu sezon kulüplerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yüksek rakamlı transfer yerine doğru isimleri kadromuza katarak ekonomik olarak kulübü sıkıntıya sokmadan yola devam etmek istiyoruz. Mevcut kadromuzun eksiklerini gidermeye yönelik isimler üzerinde yoğunlaşarak transferi en doğru şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu arada da takımı emanet edeceğimiz teknik adam konusunda da alternatif isimler üzerinde çalışıyoruz."