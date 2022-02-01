3 puandan çok fazlası

Önce hastaneye sonra yoğum bakıma giren Çorum FK entübe olmaya yakın yerden dönüş yaparak hayata tutundu.

Gerçekten sezon başı kurulan büyük hayallerin ardından devre arasında Çorum FK aynen bu durumu yaşadı.

En son iç sahada Velimeşe mağlubiyeti ile tamamen yıkılan umutlar ve bozulan morallerin ardından Turgutluspor maçı belkide kırılma maçıydı. Oldukça stresli çıkılan maçta Çorum FK topa daha çok sahip olan ve önde baskı yapan takım görünümündeydi. Birbirlerini iyi tanıyan isimlerin yanında ilk kez birlikte oynayan Emre Sefa ikilisi savunmanın göbeğindeki en büyük soru işaretini oluşturuyordu.

İlk yarıda rakibe bir pozisyon verdik. Emre ve Sefa zaman zaman hamle hataları yapsada fazla yük binmedi omuzlarına. İkinci yarıda ise belkide ilk kez bu kadar uzun süre alt yapıdan bir genç amatör lisansla Çorum FK formasını giydi. U 19 maçlarından tanıdığım Mustafa Eren kendine güvenenleri mahcup etmedi. Hatalar yaptımı tabiki oldukça fazla. Ancak olacak inanıyorum yeterki o oldum deyipte kaybolup giden abilerinin yaptığı hataları yapmasın. Çalışmaya devam etsin hemde her zamankinden daha fazla.

Oyun olarak çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Attığımız ilk iki golde rakip savunma ve kalecinin bireysel hataları sonucunda 2-0’ı yakalamamız hemen ardından gelen üçüncü gol bizi rahattı rakibin direncini kırdı.

İkinci yarının başında gelen iki gol ise maçı 52. dakikada bitirdi. Bu dakikadan sonra Teknik Direktör Ergün Penbe gençleri oyuna olarak onlarında maç tecrübesi kazanmasını sağladı ve son yarım saatlik bölüm kontrollü şekilde tamamlandı.

Saha içindeki mücadele ve kazanma isteği çok güzeldi. Özellikle sorumluluk almaları gereken abilerin sahne alması son derece umut verici. Maçın ilk on bir kadrosuna baktığımız zaman grupta play-off oynamamak için hiç bir neden yok. Tabiki eksikler çok belli mevkilerde alternatif isimlere çok fazla ihtiyaç var.

Trabzon maçı sonrası bir ismi, Diyarbekirspor maçı sonrası başka bir ismi sosyal medyada linç ettik. Bu isimler pazar gün formaları için sahada ter döktüler ve ellerinden gelen mücadeleyi yine verdiler. Peki o anlamsız ve çok yanlış linçi yapan isimler bugün utanıyorlar mı acaba. Arkadaşlar eleştirmek ayrı suçlamak ayrı. Sahaya çıkan her futbolcu kazanmak ister çünki sahada kazandığı sürece banka hesabıda kazanacak. Bu işin doğası bu. Kimse sahaya kaybetmek için çıkmaz. Hele öyle yaftalandığı gibi kesinlikle çıkmaz.

Saha içinden tribüne çıkarsak sıkıntımız inanın saha içinden çok daha fazla. Hafta boyunca tribün liderleri bilet kampanyaları yaptı bu takım sahipsiz değil diye ortak hareket etme kararı aldılar. Sonuç ortada tribünde bin kadar taraftar vardı. Bu takımın gerçek sevdalısı bu kadar mı sizce.

Seyirci tribününden protokol tribününe geçtiğimiz zaman durum daha vahim. Kulüb de belirsizlik sürecinin üzerinden 1,5 ay geçti ve gerek maçlara gerekse kulübe gelen giden bir tek yetkili ve etkili ismi görmedik. Stadın protokol tribününde bir tek ismi görmüyoruz haftalardır. Ne gelen ne giden var.

Her ne kadar maça gelen taraftarlar ‘bu şehir sahipsiz değil’ slogan atsalarda kulübün sahipsiz olduğunu bu dönemde çok daha iyi tüm şehrin gördüğüne inanıyorum. Bu sezon bir şekilde bitecektir. Puan tablosunda sezon sonunda nerde olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak gelecek için kaygılıyım hemde çok. Gerçekten geleceğe umutlu bakmak için neden bulamıyorum.

Bu şehrin kulübünün Çorum’da kalması için bir hamle yapılması gerekiyor. Şirketleşen bu kulübü Çorumluların alması adına mülki amirlerin ve şehrin ileri gelenlerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Kulübün sahibi konumundaki Fatih Özcan ile görüşerek ortak bir noktada buluşması ve bu şehrin marka değerine yine bu şehrin sahip çıkması önemli. Umarım bu konuya gereken önem verilir ve Çorum marka değerine sahip çıkar. Görünen o ki günlerdir süren pazarlıklardan sonuç çıkmadı ve çıkmayacak gibi görünüyor.