‘300 günlük evimizde galibiyet hasretine son vermek istiyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

Afyonspor maçı hazırlıkları kapsamında dün çift kale maç yapan Çorum FK’da Teknik Direktör Bahri Kaya, Afyon maçı ile birlikte 300 günlük iç saha kazanma hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Kocaelispor maçını değerlendiren Bahri Kaya, skordan memnun olmadıklarını ancak oyundan memnun olduklarını ifade etti.

İki maçta 0 puana rağmen her maç üstüne koyarak gittiklerini aktaran Bahri Kaya; “İlk yarı tamamen ilk yarı oyunun hakimi bizdik. Pas üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Rakibe pozisyon bile vermedik. Direkten dönen bir top kırılma noktası oldu. İkinci yarının hemen başında çok erken bir gol yedik. Yaklaşık 30 metreden gol yedik. Golden sonra tempozumuz düştü. Buna rağmen iyi oynamaya devam ettik. Tek kale oyun devam ederken, 82.dakikada orta sahada kaptırdığımız top sonrası ikinci golü kalemizde görünce tamamen gardımız düştü. Öyle bir takım düşünün ki özellikle alt liglerde ceza sahası dışından 5-6 tane gol atar. Kocaelispor’da ceza sahamıza girmeden 3 tane gol atarak kazandı. Çok üzgünüz, iyi oynumuzun, iyi hazırlığımızın ve iyi taktiğimizin karşılığını alamadık. Skordan dolayı üzgünüz ama gidişattan dolayı memnunum. Her hafta üsütüne koyarak gideceğimizi söylemiştim. 2 maçta 0 puana rağmen üstüne koyarak gidiyoruz. Eksikliklerimizi tamamladık. Cezsası biten Cengiz Ötkün tekrar aramıza katıldı. Son anda transfer ettiğimiz Sinan Kurumuş ve Mehmet Sedef daha iyi durumda. Yılmaz Can Taşkıran da iyi durumda' ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Afyonspor maçının final niteliğinde bir maç olduğunu belirten Teknik Direktör Bahri Kaya '300 güne yakındır iç saha galibiyetimiz yok. Buna son verecek bir fırsatımız var. En iyi 11’imizle takım halinde yapabileceklerimizin en iyisi ile sahada yer alacağız ve kazanarak lige yeniden merhaba diyeceğiz' şeklinde konuştu.