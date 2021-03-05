360 dakikadır gol yemiyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın ilk yarıda en çok eleştirilen ismi Hasan Hüseyin ikinci yarıdaki performansı ile en büyük alkışı alıyor.

Genç file bekçisi ikinci yarıdaki performansı ile takımının play-off umutlarını korumasını sağlarken ligde son dört maçını gol yemeden tamamladı.

Ligin ilk yarısında forma giydiği maçlardaki performansı ile büyük hayal kırıklığı yaratan Hasan Hüseyin ikinci yarının ilk maçından itibaren takımının en başarılı isimleri arasına girmeyi başardı. İkinci yarıda ilk iki maçta 1-0 mağlup olan Çorum FK’da kaleci Hasan Hüseyin yine performansı ile beğeni topladı.

Afyonspor deplasmanında kalesini gole kapatan Hasan Hüseyin bu maçın ardından İnegelspor iç saha Niğde deplasman ve son olarakta Ergene Velimeşespor maçlarını gol yemeden tamamladı. Bu maçlar içinde özellikle Ergene maçında yaptığı kurtarışlar ile rakibin maça ortak olmasına izin vermeyen Hasan Hüseyin bu yükselen performansı ile play-off umutlarını diri tutturmayı başardı.

Ergene maçını izleyen az sayıdaki futbol sever ise Hasan Hüseyin’in hakkını verdi ve maç sonu tribüne çağırarak üçlük çektirdi. İlk yarıda eleştiri oklarının hedefinde olan Hasan Hüseyin bu kezde alkışların hedefine alınan isim oldu. Tüm camianın ortak dileği bu performansını sezon sonuna kadar devam ettirmesi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 21:04