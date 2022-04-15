3F Tekstil’den İnegölspor galibiyetine 25 bin lira primi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın aldığı başarılı sonuçlar ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeni ile Çorumluların takıma desteği devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takıma bir destekte Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil eden Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün’den geldi. Ergün kırmızı siyahlı takımın cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçına 25 bin lira galibiyet primi vereceğini açıkladı.

3F Tekstil sahibi ve Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Şehrimizin marka değeri olan Çorum FK’ya hafta sonu oynayacağı İnegölspor maçı için 3F Tekstil olarak 25 bin lira galibiyet primi vereceğini tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim’ dedi.