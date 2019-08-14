4 futbolcu kamptan ayrıldı

HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasının ardından beklenildiği gibi futbolcularda da yaprak dökümü başladı.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası Teknik Direktör Bahri Kaya’nın görevinden ayrılmasının ardından Bolu Kampı’nda 4 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Ekonomik olarak küçülmeye giden Kırmızı-Siyahlılar yüksek maliyetli futbolculardan yeni transferler Artun Akçakın ve Mehmet Cansın Çiçek ile geçen sezonda forma giyen Volkan Serim ile Muhammed Fettahoğlu kamptan ayrıldı.

Yeni Çorumspor’da ayrılık rüzgarının bugün akşam saatlerinde 3-4 futbolcu ile daha devam etmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2019, 13:45