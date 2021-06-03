4 sezonda 6 görev

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Oğuzhan Yalçın dört sezonda altı farklı görev yaparak erişilmesi zor bir rekora imza attı.

2017-18 sezonunda Çorum FK’da kaptan olarak başlayan Oğuzhan Yalçın aynı sezon ortasında yapılan ağır eleştiriler sonrasında profesyonel futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıklayarak sahalara veda etmişti.

Oğuzhan Yalçın’ın bu ayrılık kararının ardından Başkan Fatih Özcan tecrübeli isme sahip çıkmış ve yapılanlara büyük tepki göstererek Oğuzhan Yalçın’ın aktif futbol hayatını sonlandırmasının ardından kulüpte Genel Menejer olarak göreve başladığını açıklamıştı.

Aynı sezonu Genel Menejer olarak tamamlayan Oğuzhan Yalçınh daha sonra bir ünvan daha değiştirerek Genel Koordinatör olarak kırmızı siyahlı kulüpte görev almıştı. Şirketleşme aşamasının ardından ise Fatih Özcan tarafından Mali As Başkan olarak kulüpte görev yapmaya başlayan Oğuzhan Yalçın geçtiğimiz sezonda ise yeniden yapılanma doğrultusunda Başkan Yardımcısı olarak kırmızı siyahlı kulüpte görev yaptı.

Başkan Fatih Özcan’ın yeni sezon yapılanmasında ise yeniden Sportif Direktörlük görevine dönmeye hazırlanan Oğuzhan Yalçın dört sezonda altıncı ünvanı aldı. Geçtiğimiz sezon Sportif Direktör olarak görev yapan İsmail Atalay Baydur’un bu sezonda Teknik Direktör Aykan Atik’in ekibinde antrenör olarak görev yapacak olması nedeni ile Sportif Direktörlük görevine yeniden Oğuzhan Yalçın getirildi.

Fatih Özcan göreve başladığı günden itibaren destek verdiği Oğuzhan Yalçın’a ihtiyaç duyduğu her görevde yer verdi.

Özellikle iki sezon öncesi yaşanan belirsizlik ortamında takımın kurulması ve hazırlık dönemi çalışmalarını organize etme noktasında büyük çaba gösteren Oğuzhan Yalçın, Başkan Fatih Özcan’ın söylemi ile kırmızı siyahlı kulübün futbol aklı olarak göreve devam etti.